Drie buitenlandse clubs hengelen naar multifunctionele Volendammer

Drie buitenlandse clubs hengelen een dag voor het verstrijken van de transferdeadline naar de diensten van FC Volendam-speler . De 23-jarige verdediger annex middenvelder zou kunnen verhuizen naar zowel de Verenigde Staten, Engeland als Italië. Vanuit die landen zijn respectievelijk New York City FC, Watford en Sampdoria voor hem in de markt.

Het nieuws over Plat wordt gemeld door FCUpdate-journalist en -presentator Mounir Boualin. Volgens zijn informatie hopen alle drie de bovengenoemde clubs deze winter nog zaken te doen met Volendam, dat momenteel zeventiende staat in de Eredivisie. "Mocht het voor de deadline niet lukken, dan is het zeer aannemelijk dat deze clubs in de zomer alsnog terugkomen voor Plat", zegt Boualin.

Dat heeft dan weer alles te maken met het feit dat Plat komende zomer transfervrij is, al hoopt Volendam zijn aflopende contract de komende tijd nog te gaan verlengen. Zolang dat niet lukt is een winters vertrek mogelijk een uitkomst, aangezien de speler over een paar maanden anders gratis de deur uitloopt. Aan de andere kant: mits fit is Plat dit seizoen vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats. Onder de inmiddels ontslagen Matthias Kohler en diens opvolgers Michael Dingsdag en Regilio Simons kwam Plat deze jaargang veertien keer in actie.

Geboren Volendammer Plat doorliep de jeugdopleiding van de club uit zijn eigen dorp en debuteerde in oktober 2019 in de hoofdmacht. Sindsdien kwam hij tot 99 wedstrijden in Het Andere Oranje, waarin hij één keer doel trof. Plat kan zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie uit de voeten en wordt daarnaast ook wel ingezet als links- of rechtshalf.