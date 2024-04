Schokkend verhaal bij Rondo: ‘Mijn vrouw wordt uitgescholden bij de slager... Triest en treurig’

De ‘dorpssoap’ in Volendam heeft uiterst nare gevolgen voor Wim Jonk. Niet alleen Jonk ligt in het visserdorp onder vuur, maar ook zijn vrouw moest het onlangs ontgelden, zo laat de voormalig hoofdtrainer van FC Volendam weten in de uitzending van Rondo op Ziggo Sport.

FC Volendam en Team Jonk rookten onlangs de vredespijp en zijn tot een akkoord gekomen over het slepende conflict. Dat akkoord ligt nu bij advocaten. “De structuur bij Volendam was aan vernieuwing toe. We waren bezig om een plan te maken, samen met het bestuur, om naar een bv-structuur te gaan. Er stonden investeerders klaar om erin te stappen”, vertelt Jonk.

Artikel gaat verder onder video

“Maar er zijn gewoon oude krachten (de raad van commissarissen van FC Volendam, red) die dat niet willen. Die willen terug naar het oude, en dat is hier gebeurd, en dat is natuurlijk erg jammer”, vervolgt de oefenmeester. Het bestuur van Volendam werd vervolgens beticht van ‘financieel wanbeleid’, al was dit feitelijk totaal niet aan de orde. “Dat brachten ze gewoon over de bühne, waardoor het een politiek steekspel is geworden. Totaal onnodig.”

“Heel Nederland kijkt toe hoe jullie rollebollend over straat gaan in Volendam, hoe zien jullie dat zelf?”, vraagt presentator Wytse van der Goot zich af. “Er wordt van alles geschreven, de gekste dingen gaan over tafel en dat schaadt mensen. Mijn vrouw werd afgelopen week uitgescholden bij de slager door een of andere malloot”, hekelt Jonk. “Het is triest en treurig dat het die kant op moet…”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuw probleem dreigt voor Ajax: 'Dreigement tijdens koffie met Van Praag'

Het is de vraag of Ziggo de komende jaren de hoofdsponsor van Ajax blijft.