'Opa' Quagliarella in fraaie lijstjes met eretreffer in San Siro

Fabio Quagliarella heeft zaterdagavond gescoord in het uitduel van Sampdoria met AC Milan. De veertigjarige spits komt door zijn treffer in een aantal fraaie lijstjes te staan.

Quagliarella is de vijfde speler die in de geschiedenis van de Serie A na zijn veertigste verjaardag op het scorebord weet te komen. De andere vier die dat lukten zijn niet de minsten: Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Costacurta, Silvio Piola en Pietro Vierchowod gingen hem daarin voor, schrijft Football Italia.

In december 2005 scoorde Quagliarella zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau in Italië namens Ascoli. Zijn eerste van inmiddels 182 doelpunten op het hoogste niveau was direct drie punten waard: Ascoli won die avond namelijk met 1-0. Daarna kwam de 28-voudig international ook uit voor clubs als Udinese, Napoli en Juventus. Sindsdien kwam de spits ieder seizoen én ieder kalenderjaar minstens één keer tot scoren in Italië.

Inmiddels heeft Quagliarella dus achttien seizoenen en negentien kalenderjaren op rij gescoord in de Serie A. Daarmee komt hij in jaren gelijk met legendes Jose Altafini, Roberto Mancini en Roberto Baggio. Het record is echter nog ver weg; de eerdergenoemde Piola staat net als Gianni Rivera op twintig jaar, terwijl Francesco Totti tussen 1994 en 2016 zelfs 23 jaar op rij tot scoren kwam namens AS Roma.

De treffer van Quagliarella ten spijt leidde de thuisploeg halverwege met 3-1 tegen Sampdoria, dat al zeker is van degradatie naar de Serie B.