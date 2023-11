Sevilla - PSV op tv: hoe laat en op welke zenders?

PSV kan woensdagavond uit bij Sevilla uitstekende zaken doen in de strijd om Europese overwintering. Het vijfde groepsduel in de Champions League wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat begint de wedstrijd en op welke zenders kun je die bekijken?

Sevilla - PSV op tv

Het duel tussen de nummers vier (Sevilla) en twee (PSV) van groep B begint woensdagavond al om 18.45 uur. De wedstrijd is op het open net te bekijken bij RTL 7 en wordt daarnaast ook uitgezonden op het kanaal Ziggo Sport Voetbal. Op RTL begint om 17.55 uur de voorbeschouwing, op het open kanaal van Ziggo begint het schakelprogramma Ziggo Sport Switch om 18.00 uur.

Wat staat er voor PSV op het spel?

Artikel gaat verder onder video

De Eindhovenaren beginnen als nummer twee van groep B aan het uitduel met de Europa League-houder, die met twee punten helemaal onderaan staat. Met een overwinning zou de ploeg van Bosz dan ook een reuzenstap zetten naar overwintering in Europa. Bij een overwinning van Arsenal op RC Lens in de wedstrijd in de groep gebeurt dat zelfs in de Champions League, bij een ander resultaat kan PSV daar over twee weken, thuis tegen Arsenal, alsnog voor proberen te zorgen. De wedstrijd tussen Arsenal en Lens in Londen begint woensdagavond om 21.00 uur en kun je na de wedstrijd van PSV live volgen op Ziggo Sport Golf.

Wie gaan er spelen?

PSV-trainer Peter Bosz moest dinsdag tot zijn spijt meedelen dat vleugelspeler Noa Lang met een terugslag kampt in zijn herstel van een hamstringblessure. De buitenspeler is er dus niet bij in Sevilla. Op zijn plek links voorin wordt de Mexicaan Hirving Lozano dan ook verwacht. Daarnaast keren de lang geblesserden Mauro Júnior en Armando Obispo in Sevilla terug in de wedstrijdselectie, maar zij worden nog niet in de basis verwacht.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano