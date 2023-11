Simeone is op zijn hoede voor 'dynamisch en wendbaar' Feyenoord en pikt één speler eruit

Hoewel Atlético Madrid met een prima vorm is afgereisd naar Nederland, is trainer Diego Simeone op zijn hoede voor Feyenoord. De Argentijnse oefenmeester ziet vooral in spits , die eerder dit seizoen vanwege een schorsing nog ontbrak in Stadio Metropolitano, een bedreiging.

In de Spaanse competitie staat Atlético in verliespunten maar een enkel puntje achter koplopers Real Madrid en Girona op de derde plaats. Bovendien leidt de Spaanse ploeg na vier speelronden de dans in de Champions League-groep, waarin Celtic in de vorige speelronde met 6-0 werd afgedroogd in Madrid. Toch is Simeone beducht voor Feyenoord, dat in de tweede speelronde, zónder Giménez, een puike wedstrijd afleverde in het heenduel, maar wel met 3-2 werd verslagen.

Artikel gaat verder onder video

"We hebben gezien dat we tegen een lastige tegenstander spelen", zegt Simeone maandag op de persconferentie in Rotterdam. "Ze zijn dynamisch, wendbaar en hebben spelers die door het midden kunnen aanvallen", analyseert hij de kracht van het elftal van Arne Slot. "Ook hebben ze veel diepgang op de flanken en kunnen ze goed drukzetten. We zullen ervoor zorgen dat we de wedstrijd hetzelfde aanvliegen als eerder dit jaar."

Daarbij is vooral Giménez een punt van zorg voor de Argentijn. De 22-jarige Mexicaan was dit seizoen in alle competities al achttien keer trefzeker in zestien duels, afgelopen zaterdag maakte hij er nog drie in het met 2-4 gewonnen uitduel bij stadgenoot Excelsior. "Hij is een belangrijke speler voor onze tegenstander", weet Simeone. "Hij is een spits die makkelijk goals maakt, goed positie kiest en veel kracht heeft. Hij staat bijna altijd op de goede plek als Feyenoord in de aanval is."