Simeone verrast met uitspraak over krachtsverschil tussen Feyenoord en Celtic

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone heeft na de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord van dinsdagavond een opvallende uitspraak gedaan over het krachtsverschil tussen de Rotterdammers en Celtic, dat helemaal onderaan staat in groep E van de Champions League.

Met de overwinning in De Kuip verzekerde Atlético zich van overwintering in het miljardenbal. In tegenstelling tot de tweede speelronde, waarin Feyenoord in Madrid indruk maakte maar uiteindelijk met lege handen stond (3-2), kregen de Rotterdammers dinsdag geen grip op het spel van de Madrilenen en moet de ploeg van Arne Slot genoegen nemen met de derde plaats in de groep, die rechtgeeft op een vervolg na de winterstop in de Europa League.

"Ik denk niet dat Feyenoord de ploeg was die ons het beste onder druk zette", refereert Simeone op de persconferentie na de wedstrijd echter aan het thuisduel in september. "Dat was Celtic, toen we uit speelden. Ik vind niet dat we thuis tegen Feyenoord heel erg onder druk stonden", houdt de Argentijn vol. In Schotland had zijn ploeg het inderdaad lastig en kwam Atlético twee keer op achterstand, maar stond er na 90 minuten een 2-2 gelijkspel op het bord.

Baltempo

Simeone noemt één van zijn spelers als belangrijke pijler onder de probleemloze zege in De Kuip: Axel Witsel. De trainer zag dat Feyenoord probeerde druk te zetten op zijn elftal, maar slaagde daar simpelweg niet in omdat zijn spelers de bal snel lieten rondgaan. "Ik zag dat ze al snel terugplooiden omdat ze ons baltempo niet konden bijbenen. Dat is mede zo hoog omdat Witsel zo goed speelt."