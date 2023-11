Slot krijgt vraag over Hartman: 'Het eerlijke antwoord is nee'

De ontmoeting tussen RKC Waalwijk en Feyenoord is voor de bezoekers niet alleen de wedstrijd waarin ze zich moeten herstellen van de nederlaag bij FC Twente. Vooral bewaart goede herinneringen aan het stadion van RKC. De vleugelverdediger debuteerde op 21 augustus 2022 in de uitwedstrijd in Waalwijk in de hoofdmacht van Feyenoord, waaruit hij inmiddels niet meer is weg te denken. Arne Slot had dat een jaar geleden niet kunnen bedenken.

Hartman stond vorig jaar op het punt op huurbasis te vertrekken, maar bleef uiteindelijk toch in Rotterdam-Zuid. Dat pakte goed uit. Hartman maakte op 21 augustus in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord en dat blijkt het startsein te zijn geweest voor een indrukwekkende ontwikkeling. De vleugelverdediger maakte in het afgelopen seizoen al een goede indruk, maar doet er in de nieuwe jaargang nog een paar schepjes bovenop. Oók in het Nederlands elftal. Hartman bekroonde zijn debuut in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk vorige maand met een treffer en was een paar dagen later op bezoek in Griekenland opnieuw een van de uitblinkers bij Oranje.

Slot werd vrijdagmiddag op de persconferentie daags voor het treffen met RKC herinnerd aan de trip naar Waalwijk vorig jaar, het debuut van Hartman dus. Of de succestrainer er op dat moment rekening mee had gehouden dat Hartman zou uitgroeien tot zo’n belangrijke speler voor Feyenoord? “Het eerlijke antwoord is nee. Je zou wel kunnen zeggen dat als spelers en zeker jeugdspelers gaan debuteren en meer wedstrijden gaan spelen, je soms een spectaculaire groei ziet. Je ziet ook weleens dat een jeugdspeler na één of twee keer spelen toch niet goed genoeg blijkt te zijn”, vertelde Slot. Dat bleek bij Hartman dus niet het geval. En dat is knap, want Slot had voldoende opties op diens positie. “Het is wel zo dat we destijds al aanvoelden dat de linksbackpositie een positie was waar we drie spelers hadden die er alle drie konden spelen en op dat moment heel dicht tegen elkaar aan zaten.”

Inmiddels behoort de linksbackpositie toe aan Hartman. “Als je ziet waar Quilindschy nu staat, is dat ten eerste een enorm compliment voor hemzelf. Hoeveel fitter hij is geworden… Dat is heel bijzonder”, aldus Slot.