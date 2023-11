Slot voerde één wissel door bij Feyenoord met het oog op PSV

Feyenoord-trainer Arne Slot weet wat het verschil is tussen zijn elftal en de Europese topploegen, die zich in tegenstelling tot de Rotterdammers wél gaan plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.

“Voor hun eerste goal, krijgen wij al drie grote kansen. Het zou dan erg lekker zijn als je een steuntje in de rug krijgt”, wist Slot bij RTL en Ziggo Sport (zie onder). “Maar zij scoren net zo klungelig als de vorige keer. Dat is ook wel een verschil in verdedigen met Atlético. Wij hebben meer corners. Meer voorzetten. Maar zij hebben meer rust, composure – ik weet het Nederlandse woord even niet – in het verdedigen. Dat is waarom zij altijd doorgaan in de Champions League.”

Slot vindt dat Feyenoord zichzelf tekort gedaan heeft in Rome en Madrid en het dinsdagavond tekort kwam in De Kuip. “Qua spel doe je ons tekort als je kijkt naar de laatste vier wedstrijden als je zegt dat we niet goed genoeg zijn. Maar we zijn nog nét niet daar om de laatste zestien te halen. Ik weet heel goed wat daarvoor nodig is. Als je veel de bal wilt hebben, heb je buitenspelers nodig die de 1 tegen 1 compleet domineren. Maar om die aan te trekken, moet je andere transfersommen betalen.”

Dat is nog niet het geval en dus staat Feyenoord in de Europa League. “Het is vandaag niet gelukt zoals we het in het hoofd hadden. We waren te paniekerig aan de bal en Griezmann en Morata stonden wel héél laag Het voelde gek om wat door te dekken.” Toch wilde de oefenmeester niet te kritisch zijn op zijn ploeg. “Dan moet je ook benoemen hoe hun goals tot stand komen. Twee eigen goals en een wondergoal. Uiterst ongelukkig.”

Slot wisselde richting PSV

Ook kreeg de coach de vraag of hij zijn vele wissels, onder wie Calvin Stengs, Yankuba Minteh, Igor Paixao en Quinten Timber, al waren met het oog op de topper tegen PSV. "Dan moet ik ze even afgaan, want het waren er nogal wat", glimlachte Slot. "Minteh kon maar een uur spelen, dat had niet veel met zondag te maken. De meeste wissels waren vooral om aanvallender te spelen. Maar Trauner was wel met een schuin oog richting PSV, ja: als er toch een verdediger af moet, is het dan verstandig om hem negentig minuten te laten volmaken?", erkende Slot over het duel met PSV in de Eredivisie.