Stekelenburg wijst Van 't Schip op opvallende zin in Beuker-persbericht: 'Dat weet ik niet'

Het hing de afgelopen weken al in de lucht, maar woensdagmiddag maakte Ajax de aanstelling van Marijn Beuker als ‘Director of Football’ eindelijk definitief bekend. De Amsterdammers meldden in het persbericht bij monde van Jan van Halst dat ze ook nog iemand gaan aantrekken die ‘met name verantwoordelijkheid wordt voor transferzaken en voor het managen van de technische staf’. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg wilde op de persconferentie van Ajax in Marseille weten of dat vanaf volgend seizoen de functie is van John van ’t Schip.

Het was een paar weken voor de rentree van Van ’t Schip in Amsterdam al duidelijk dat hij zou terugkeren in de Johan Cruijff ArenA, al was het in eerste instantie de bedoeling dat dat niet als trainer zou zijn. Voor Van ’t Schip was een rol weggelegd in het technisch management, maar het vertrek van Maurice Steijn zorgde voor een nieuwe situatie. De oud-speler van Ajax begon daarom eind oktober aan zijn klus als interim-hoofdtrainer, die hem tot het einde van dit seizoen zal bezighouden.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van dit seizoen zal Van ’t Schip alsnog gaan toetreden tot het technisch management, al is het momenteel nog de vraag in welke rol dat precies zal zijn. Stekelenburg vroeg zich op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-treffen tussen Olympique Marseille en Ajax af of Van ’t Schip degene wordt die zich gaat bezighouden met de transferzaken. “Ik zag dat je een nieuwe collega hebt, daar heb je afgelopen vrijdag al iets over gezegd: Marijn Beuker. Maar dan staat er in het persbericht dat er naast hem nóg iemand aangenomen gaat worden en dat wordt dan degene die zich met de transferzaken gaat bezighouden? Is dat nou jouw nieuwe baan volgend jaar?”, luidde de vraag van Stekelenburg.

Van ’t Schip wilde er echter niet al te veel over kwijt. “Dat weet ik niet. Ik ben nu met dit bezig”, doelde Van ’t Schip op zijn klus als interim-hoofdtrainer. “Daar hebben we het helemaal niet over gehad, dus daar ga ik ook niet op in. Ik denk ook niet dat dat het geval is. Eerst dit doen en dan zien we in juni wel wat het volgende stukje wordt.” Van ’t Schip zal niet ontevreden zijn over de eerste weken van zijn rentree in Amsterdam, al liet Ajax op bezoek bij Almere City wel twee dure punten liggen en ging het in de Europa League vrij kansloos onderuit tegen Brighton & Hove Albion. Daardoor moet er donderdagavond worden gewonnen in Marseille, willen Van ’t Schip en zijn spelers over twee weken nog strijden om overwintering in de Europa League.