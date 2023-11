Stengs droomt van EK: 'Koeman heeft gezegd dat ik me op die positie moet richten'

speelde dinsdag voor het eerst na 2,5 jaar weer eens een wedstrijd voor het Nederlands elftal en luisterde zijn rentree prompt op met drie treffers tegen het bescheiden Gibraltar. De afgelopen maanden kwam de buitenspeler met zijn goede spel bij Feyenoord weer in beeld bij bondscoach Ronald Koeman, de EK-selectie halen is nu zijn grote doel.

In het Portugese Faro mocht Stengs als rechtsbuiten beginnen in een driemansvoorhoede die verder bestond uit spits Wout Weghorst en Donyell Malen aan de linkerkant. In zijn eerste zeven interlands, die tussen 2019 en 2021 afwerkte als speler van AZ, kwam hij niet tot een doelpunt maar nu was het dus ineens drie keer raak. Stengs noemt het tegenover het Algemeen Dagblad 'extra mooi' dat hij op deze manier van 'de nul' af is gekomen in Oranje: "Ook tegen een tegenstander als deze. Mijn laatste interland was ook uit tegen Gibraltar, maar toen lukte het niet."

Koeman stapte voor het uitduel met Gibraltar tijdelijk af van het systeem waarmee Oranje de afgelopen maanden kwalificatie afdwong voor het EK in Duitsland. Hoewel hij aanvankelijk afstapte van het 5-3-2 van zijn voorganger Louis van Gaal, moest hij daar later op terugkomen en speelde het Nederlands elftal ineens weer met drie centrale verdedigers en hoge wingbacks, om tegen Gibraltar toch weer met vier verdedigers te beginnen. Voor Stengs is te hopen dat het 4-3-3 van dinsdagavond terugkeert, hij lijkt vooral als rechtsbuiten kans te maken om mee te gaan naar het eindtoernooi in Duitsland.

"De bondscoach heeft ook wel aangegeven dat ik me op die rol moet richten", onthult Stengs. Toch zou bij een terugkeer naar het systeem zonder klassieke buitenspelers ook een rol voor hem weggelegd kunnen zijn: "Al zou ik ook als een van de twee ‘tienen’ kunnen spelen in het andere systeem. We zien het wel." Het devies voor Stengs is nu in ieder geval duidelijk: goed blijven spelen bij Feyenoord en dan hopen dat Koeman hem meeneemt: "De EK-selectie halen is nu het doel bij Oranje. Daar gaan we voor."