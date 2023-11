Studio Voetbal ziet nieuwe Oranje-kandidaat: 'Modernere uitvoering van Marten de Roon'

zou niet misstaan in de selectie van het Nederlands elftal, vinden de analisten van Studio Voetbal. De middenvelder van Feyenoord was zondag met een fraai afstandsschot de matchwinner tegen AZ (1-0) en maakt over het geheel een goed seizoen door, wordt aan tafel opgemerkt.

Ibrahim Afellay vond Timber zondag ‘veruit de beste man bij Feyenoord’. “Wat hij heel goed doet, is zijn kracht optimaal benutten. Voorheen liep hij zich vaak vast en gebruikte hij zijn lichaam op een verkeerde manier. Maar nu zet hij de actie iedere keer op het goede moment in. Hij heeft een gigantisch loopvermogen en een goed schot”, zegt Afellay, die ook beelden laat zien van een moment in de 45ste minuut: Timber sprintte terug en blokkeerde een schot van Sven Mijnans.

“Zijn bereidheid is gigantisch groot”, aldus Afellay, die Timber ook langs tegenstanders zag sprinten. “Hij heeft ook als wapen dat hij een man kan passeren en een versnelling kan inzetten. Hij gebruikt die wapens dit seizoen op een goede manier. Als de verschillen in een wedstrijd zo klein zijn, en er weinig kansen worden gecreëerd, is dit een enorm wapen.”

© ProShots

Hoewel Timber niet bij de voorselectie zit die Ronald Koeman vrijdag bekendmaakte, verwacht Oranje-volger Jeroen Stekelenburg dat hij wel in beeld komt. “Het wordt dringen op het middenveld. Het was lang zoeken naar wie er op het middenveld moest staan met Frenkie de Jong. Maar nu gaat het opeens heel snel, met Reijnders, Schouten, Gravenberch die op de deur klopt, en Timber kan in deze vorm ook veel. Het ligt er een beetje aan hoe ze gaan spelen. De plek waar Wijnaldum lang speelde bij Oranje, zou ook door Stengs of Timber ingevuld kunnen worden. Het is opeens best wel luxe voor de bondscoach.”

Ook Pierre van Hooijdonk, die het in het verleden vaak oneens was met Rafael van der Vaart over de potentie van Timber, toont zich enthousiast. “Ik vond dat hij meer doelpunten moest maken en meer assists moest geven. Vandaag was hij inderdaad veruit de beste man van het veld, met een winnende goal en goede acties. Als dat structureel blijft, zou ik geen reden zien om hem te selecteren. We hebben veel middenvelders, Marten de Roon zit er ook bij, maar dit zijn toch modernere varianten. Ik denk dat het zou kunnen gebeuren.”