Kersverse vader Frenkie kan pijnlijk puntverlies Barça niet voorkomen

Frenkie de Jong heeft FC Barcelona zaterdagmiddag niet kunnen behoeden van pijnlijk puntverlies op bezoek bij Rayo Vallecano. In Madrid leek een heerlijke knal van afstand van Unai Lopez voldoende voor de overwinning voor de thuisploeg, maar een eigen doelpunt van Florian Lejeune leverde Barça nog een gelijkspel op (1-1). Dankzij de remise zakt de ploeg van trainer Xavi Hernández af naar de derde plaats en is de achterstand op koploper Girona nu drie punten met een wedstrijd meer gespeeld.

Bij Barça stond de wedstrijd in het teken van de terugkeer van Frenkie de Jong, van wie twee dagen terug bekend werd dat hij en zijn partner Mikky Kiemeney hun eerste kind hebben gekregen. De Jong moest hiernaast al sinds halverwege september langs de kant toekijken met een enkelblessure en miste hierdoor ook onder meer de interlandperiode met Oranje. Zijn terugkeer was uitstekend nieuws voor Xavi, die ook middenvelder Gavi met een serieuze blessure uit zag vallen bij de Spaanse nationale ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Met Frenkie als aanvoerder begon Barcelona in een hoog tempo aan de wedstrijd, maar lukte het zelden om de verdediging van Rayo Vallecano te slechten. In de 39e minuut werd de wedstrijd echter open gebroken, toen Unai Lopez een afvallende bal vanaf de rand van het zestienmetergebied op schitterende wijze in de onderhoek schoot. De ploeg van Xavi moest daardoor met een bitter gevoel de kleedkamers opzoeken voor de rust.

In de tweede helft begon Barça echter met een hernieuwde energie. Onder leider van de kersverse vader, die in tegenstelling tot de matig spelende Oriol Romeu wel een goede indruk maakte op het middenveld, ging het op jacht naar de gelijkmaker. Ondanks een flink overwicht in balbezit, lukte het de Blaugrana maar niet om tot uitgespeelde kansen te komen. Op een afstandsschot van Raphina na – die snoeihard de paal raakte – bracht Barça doelman Stole Dimitrievski geen moment in gevaar.

Tien minuten voor tijd verhoogde Barça echter nog één keer de druk en dit slotoffensief had al snel resultaat. De razendsnelle linksback Alejandro Balde werd goed diep gestuurd en leverde de bal strak voor op Robert Lewandowski. Voordat de Pool zijn achtste doelpunt van het seizoen binnen kon koppen, werkte verdediger Lejeune de bal echter in zijn eigen doel (1-1).

Hierna veranderde het dappere verzet van Rayo Vallecano vooral in tijdrekken en was Barça niet meer in staat om de overwinning nog binnen te slepen. Aanvaller Raphina claimde nog een penalty te verdienen na een domme overtreding, maar de VAR zag hier niet genoeg in. Door het puntverlies zal Barcelona snel de weg omhoog moeten vinden, want aankomende dinsdag wacht het cruciale Champions League-duel tegen FC Porto, terwijl volgend weekend Atlético Madrid op bezoek komt.