Terugkeer naar Ajax in de maak: 'Ik wil na mijn carrière graag meelopen op De Toekomst'

denkt al na over zijn leven na zijn spelerscarrière. De 33-jarige verdediger van Girona ziet een terugkeer bij Ajax wel zitten: hij zou graag meelopen bij Ajax op De Toekomst en daar zijn eerste stappen in het trainersvak zetten.

Blind vertelt aan Voetbal International dat hij zijn trainersdiploma wil gaan halen. “Het lijkt me leuk na mijn carrière in de jeugdopleiding van Ajax mee te gaan lopen om te kijken hoe alles werkt. En dan zien we wel wat daaruit rolt”, blikt hij vooruit. “Ik houd van Ajax. Dat is voor altijd mijn club.”

Contract bij Ajax ontbonden

Artikel gaat verder onder video

Eind vorig jaar vertrok Blind met onenigheid bij Ajax. Hij was ontevreden over zijn positie onder de inmiddels ontslagen trainer Alfred Schreuder. Toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar erkende later dat Blind ‘een goed afscheid’ had verdiend en niet kreeg. Toch ziet Blind een terugkeer dus wel zitten.

“Dat de band met de mensen die er bij mijn vertrek zaten wat minder was, heeft voor mij niks met de club te maken”, legt hij uit. “Het leven gaat door. Maar zover is het allemaal nog niet. Mijn vader heeft tot zijn 37ste gevoetbald en daar wil ik natuurlijk overheen.”