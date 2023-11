Teun de Boer komt met uitleg én excuses voor enorme fout tijdens Lazio - Feyenoord

RTL-commentator Teun de Boer heeft op X tekst en uitleg gegeven over de grote fout die hij in de slotseconden van het Champions League duel tussen SS Lazio en Feyenoord maakte, en daarvoor zijn excuses aangeboden. Nadat Feyenoord ook de allerlaatste kans van de wedstrijd niet tot een doelpunt had weten te promoveren riep De Boer ten onrechte dat scheidsrechter Szymon Marciniak de Rotterdammers een strafschop had gegeven.

Het hart van menig televisiekijker sprong op door de woorden van de RTL7-commentator, die luttele seconden later moest terugkrabbelen en moest meedelen dat de Poolse arbiter toch voor het eindsignaal had gefloten. Het kwam hem op X op een stormvloed aan reacties te staan. ""Ik ga met Halloween verkleed als Teun de Boer, ik ben nog nooit zo geschrokken", schreef een twitteraar niet zonder gevoel voor humor. Een ander kon er minder om lachen en wilde zelfs koppen zien rollen: "Die commentator moet onmiddelijk ontslagen worden, wat een droeftoeter zeg", schreef deze persoon.

Artikel gaat verder onder video

Onder een tweet van een Feyenoord-supporter komt De Boer met een eerste reactie op zijn fout en legt hij uit hoe hij zo de mist in kon gaan. "Jullie zagen de herhaling van een kans toen dat gebeurde", schrijft de commentator, die zelf uiteraard in het Stadio Olimpico zat. "De scheidsrechter floot en wees naar het doelgebied / de stip", vervolgt De Boer, "een aantal Lazio-spelers schrok en rende op hem af." Zo kon het dus gebeuren dat hij vermoedde dat er een strafschop was gegeven, maar hij ontdekte al snel dat hij er helemaal naast zat: "Hij gaf echter een doeltrap. Vervolgens fluit hij meteen af", stelt De Boer vast, die afsluit met welgemeende excuses: "Mea culpa!"