Topclubs opgelet: 'Leeds United verlaagt prijskaartje potentiële Oranje-klant'

Championship-club Leeds United heeft het prijskaartje dat om de nek hangt van naar verluidt verlaagd tot een bedrag van vijrtien miljoen euro. De 24-jarige centrale verdediger droeg de afgelopen weken de aanvoerdersband bij de club die afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, en zou mogelijk (opnieuw) in de belangstelling staan van het Belgische Club Brugge.

De Belgische transferexpert Sacha Tavolieri meldt in zijn YouTube-serie Wait & See dat Club Brugge eraan denkt om komende winter opnieuw een poging te gaan wagen om Struijk over te nemen. De verdediger mocht zich afgelopen zomer ook al verheugen in de belangstelling van de topclub, maar die haakte uiteindelijk af op de vraagprijs van naar verluidt zeventien miljoen euro. Dat bedrag zou inmiddels dus met twee miljoen euro gezakt zijn, waardoor Club mogelijk alsnog zijn kans ruikt.

Struijk speelde in de jeugdopleiding van zowel ADO Den Haag als Ajax, maar trok voor hij zijn debuut als prof gemaakt had in de winter van 2020 naar Leeds. In Engeland debuteerde hij nog datzelfde seizoen op het tweede niveau, maar brak hij pas echt door nadat de club promoveerde naar de Premier League. In die competitie kwam hij drie jaar veelvuldig aan spelen toe, maar afgelopen seizoen kon Struijk niet voorkomen dat de club na drie jaar weer degradeerde.

Na de degradatie bleef Struijk, net als Crysencio Summerville, Leeds United trouw. Dit seizoen speelde hij tot dusverre vijftien wedstrijden in het Championship, de laatste weken steevast als aanvoerder. Leeds staat voorlopig derde in het Championship, achter koploper Leicester City en Ipswich Town. Struijk maakt ook dit jaar een uitstekende indruk, waardoor Voetbal International-journalist Suleyman Öztürk hem recent nog tipte voor een plek in het Nederlands elftal. Struijk speelde zijn jeugdinterlands voor Nederland en maakte onder Louis van Gaal al wel deel uit van de voorselectie, maar tot een debuut in Oranje kwam het vooralsnog niet. Omdat hij in het Belgische Deurne is geboren zou Struijk ook voor dat land kunnen kiezen, maar vorig jaar maakte hij duidelijk dat hij de intentie heeft om voor Nederland te gaan spelen.