Koeman krijgt tip van Öztürk voor Oranje: 'Datatechnisch komt hij het beste uit de bus'

Ronald Koeman kan met Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Micky van der Ven beschikken over een heel aardig arsenaal aan centrale verdedigers. Toch zou volgens Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk ook Leeds United-verdediger in beeld kunnen komen voor een kans in het Nederlands elftal.

Volgens Öztürk zou Struijk een goede optie zijn om op te nemen in de eerstvolgende Oranje-selectie, nadat Van der Ven een blessure opliep bij Tottenham Hotspur. Die club zou hem ook moeiteloos kunnen overnemen van Leeds United in deze winterstop, denkt Öztürk.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zou hem blind neerzetten bij Tottenham Hotspur, ja. Struijk speelt eigenlijk op een te laag niveau”, vond de journalist. “Hij is ook nog eens de aanvoerder van Leeds United. Een relatief jonge jongen, die een geweldige ontwikkeling doorgemaakt heeft. We hebben hem zien komen tegen Bielsa, die hem ook op het middenveld heeft neergezet, omdat hij de beste voetballer van de verdedigers was. Hij had een 360 graden visie volgens Bielsa.”

Desondanks raakte Struijk een tijdje ook weer uit de picture bij Oranje, waar er eerder ook een lofzang voor hem was. “Hij werd afgelopen jaar misbruikt als linksback in de Premier League, maar dat deed hij ook relatief oké. Maar het was niet zijn beste positie, dat is links centraal achterin. Hij hield dit weekend tegen Leicester City Jamie Vardy in zijn zak. Goed in het vooruit verdedigen, hij was de hele wedstrijd heel sterk. Heel gedecideerd. Een volwassen allround verdediger.”

Afgelopen zomer had Club Brugge belangstelling in de verdediger, maar zij schrokken van de enorme vraagprijs van het Nederlands elftal. “Maar ook datatechnisch komt hij het beste uit de bus in het Championship. Ik denk dat hij de clubs voor het uitkiezen heeft in januari”, vervolgde Öztürk. Struijk kan het beste een transfer maken om in beeld te komen bij Oranje. “Om vanuit het Championship in de selectie te komen, is heel lastig.”