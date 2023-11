Twee Ajacieden melden zich af bij Oranje, Koeman roept Dallinga op

mag zich dinsdagochtend gaan melden bij het Nederlands elftal, zo heeft de KNVB maandagavond bekendgemaakt. De aanvaller van Toulouse was in eerste instantie niet opgeroepen voor Oranje, maar mag zich melden nadat bleek dat Steven Bergwijn en Brian Brobbey niet fit genoeg zijn. Het is voor Dallinga zijn debuut bij Oranje.

In een persbericht maakt de KNVB duidelijk dat medisch onderzoek heeft uitgewezen dat Bergwijn en Brobbey de komende interlandperiode niet inzetbaar zijn voor Oranje. Bergwijn ging zondagmiddag in het duel van Ajax tegen Almere City eerder naar de kant, maar Brobbey speelde in het Yanmar Stadion wel de volledige wedstrijd. Wat de aard van de blessures is die het tweetal heeft opgelopen, is nog onbekend.

Artikel gaat verder onder video

Voor Toulouse-aanvaller Dallinga is zijn uitverkiezing voor Oranje een mooi moment, want voor hem is het zijn debuut bij het Nederlands elftal. Met Bergwijn en Brobbey zag Koeman twee aanvallers wegvallen, waardoor hij besloot de oud-spits van Excelsior als vervanger op te roepen. Eerder kreeg de bondscoach ook te maken met een afmelding van Nathan Aké wegens een blessure, maar voor de verdediger van Manchester City riep Koeman geen vervanger op. Zaterdag wacht voor Oranje het eerste duel van deze interlandperiode. Ierland is in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander.