Bizarre taferelen in Ligue 1: Alarm gaat tijdens wedstrijd af en iedereen moet stadion per direct verlaten

De wedstrijd in de Ligue 1 tussen Toulouse en Le Havre is zondagmiddag zo'n tien minuten stilgelegd, nadat er in het stadion tijdens de wedstrijd een alarm afging. Iedereen werd het verzocht het stadion te verlaten en de scheidsrechter van dienst legde de wedstrijd vervolgens stil. Het is onduidelijk wat er aan de hand is.

Na 55 minuten spelen gaat er in het stadion van Toulouse een enorm hard alarm af, waarna er omgeroepen werd dat iedereen het stadion moest verlaten. Het spel was volop bezig, waardoor de scheidsrechter de wedstrijd stil moest leggen. Aan de zijkant werd overleg gevoerd over wat er aan de hand was, waarna na een korte onderbreking de bal weer ging rollen. Toch waren er al mensen op weg naar de uitgang van het stadion op het moment dat er werd opgeroepen dat iedereen het stadion moest verlaten. Toulouse ging door een doelpunt van de Nederlandse spits Thijs Dallinga met 1-0 aan de leiding.