Dallinga evenaart unieke prestatie Drogba tegen Liverpool en zet met Toulouse grote stap naar overwintering

heeft in de Europa League met Toulouse met 3-2 gewonnen van Liverpool. De Nederlandse aanvaller evenaarde tegen de Engelse topclub, waar een basisplaats, met het maken van de 2-0 een unieke prestatie van Didier Drogba, maar moest in de slotfase vanaf de bank nog vrezen dat Liverpool alsnog een punt zou pakken.

Liverpool reisde zonder de zieke Virgil van Dijk en de lichtgeblesseerde Ryan Gravenberch als koploper in groep E af naar de Franse bekerwinnaar van afgelopen seizoen. Twee weken geleden was de heenwedstrijd op Anfield nog in een klinkende 5-1 zege geëindigd. Dallinga maakte in Liverpool nog wel de 1-1, maar mede door een doelpunt van Gravenberch walste de thuisploeg alsnog over de Fransen heen.

Twee weken later besloot Liverpool-trainer Jürgen Klopp opnieuw om een groot aantal vaste krachten buiten zijn basiself te laten. Zo namen eerste keeper Alisson Becker en vaste waardes als Trent Alexander-Arnold en Mohamed Salah plaats op de bank. Luis Díaz, die niet lang voor de wedstrijd te horen kreeg dat de ontvoering van zijn vader na twaalf dagen beëindigd was, mocht wél beginnen, net als voormalig Willem II'er Kostas Tsimikas.

De thuissupporters mochten als eerste juichen toen Toulouse na een half uur spelen op 1-0 kwam. Aron Donnum ontfutselde de bal aan Tsimikas, stoomde op richting het doel en verschalkte Liverpool-keeper Caoimhín Kelleher met enig fortuin in de lange hoek. Zijn schot verdween via het been van verdediger Jarrel Quansah achter de Ierse reservegoalie. In de tweede helft greep Klopp in en bracht hij onder meer Salah en Darwin Nuñez binnen de lijnen, maar opnieuw sloeg Toulouse toe. Nadat hij een eerste treffer al had zien worden afgekeurd wegens duwen schoot Dallinga na een pass van achteruit alsnog raak.

Met zijn doelpunt levert de oud-speler van FC Groningen en Excelsior een prestatie die bijna twintig jaar niet vertoond is. Dallinga is namelijk de eerste speler die zowel in het uit- als het thuisduel tegen Liverpool in een Europees tweeluik tot scoren komt sinds Didier Drogba, die dat in het seizoen 2003-04 deed als speler van Olympique Marseille.

Na de treffer van Dallinga kwam Liverpool terug in de wedstrijd door toedoen van Salah, die bij de tweede paal een eigen doelpunt van Toulouse-verdediger Cristian Cásseres afdwong. De opleving leek van korte duur, want amper drie minuten later bracht invaller Frank Magri de marge weer terug naar twee door amper vijf minuten na zijn entree voor de 3-1 te tekenen. In de slotseconden van de officiële speeltijd bracht Diogo Jota de spanning met de 3-2 echter weer helemaal terug. In de zevende minuut van de blessuretijd leek Alexis Mac Allister zelfs voor de 3-3 te zorgen, maar na ingrijpen van de VAR werd zijn treffer wegens hands afgekeurd.

Door de thuiszege komt Toulouse op zeven punten uit vier duels. Dat is goed voor de tweede plaats in de groep achter Liverpool, dat tot vandaag nog zonder puntverlies was en met negen punten nog altijd aan de leiding gaat. In het andere duel in de groep verloor Union Sint-Gillis in Oostenrijk met 3-0 van LAS Linz, waardoor de Belgen nu met vier punten op de derde plaats staan en LASK met drie punten de hekkensluiter blijft.