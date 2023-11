Opluchting voor Luis Díaz: Liverpool-aanvaller krijgt best denkbare nieuws uit Colombia

De vader van de Colombiaanse Liverpool-aanvaller is twaalf dagen na zijn ontvoering vrijgelaten, zo berichten Colombiaanse media. Op 28 oktober werden Díaz' beide ouders ontvoerd in de buurt van hun woonplaats Barrancas; de moeder van de vleugelspeler werd korte tijd later al teruggevonden.

In de avond van zaterdag op zondag werd de auto waarin beide ouders zich bevonden stilgehouden door gewapende motorrijders, zo was te zien op beelden die kort na de ontvoering werden gepubliceerd. Hoewel zijn moeder een dag later alweer teruggevonden werd, bleef zijn vader in handen van de ontvoerders, die lid zouden zijn van een linkse guerrilla-beweging die zich afzet tegen de Colombiaanse regering.

Na bijna twee weken ontvoerd te zijn geweest, is Luis Manuel Díaz nu ook weer vrij. Volgens Colombiaanse media is hij opgevangen door een katholieke kerk en de Verenigde Naties en zal hij vandaaruit naar een nabijgelegen stad worden gebracht. Daar zal hij medisch onderzocht worden én herenigd worden met zijn familie.

Ondanks de verontrustende situatie besloot Díaz afgelopen weekend wel weer in actie te komen voor Liverpool. In het Premier League-duel bij promovendus Luton Town kwam hij zeven minuten voor het einde bij een 1-0 achterstand het veld in voor Ryan Gravenberch. Alsof het zo moest zijn tekende de Colombiaan vervolgens in de vijfde minuut van de blessuretijd nog voor de 1-1 eindstand, waarna hij een shirt met de boodschap 'vrijheid voor mijn vader' toonde.