Vader van Steven Bergwijn stapt op het vliegtuig: transfer ligt in de lijn der verwachting

De vader van is onlangs op het vliegtuig gestapt om de transfermogelijkheden voor zijn zoon te onderzoeken, zo weet Voetbal International. Een winters vertrek van de Ajax-aanvoerder ligt ‘in de lijn der verwachting’.

Bergwijn staat in de belangstelling van clubs uit het Midden-Oosten. Zo is bekend dat Al-Ettifaq, de club van trainer Steven Gerrard, het ziet zitten in de aanvaller. Ajax laat hem liever niet gaan, maar zelf staat hij wel open voor een transfer. Volgens VI zijn Saudi-Arabië, Qatar of de Emiraten de meest voor de hand liggende opties.

Eerder deze week meldde journalist Valentijn Driessen dat Ajax 'veel geld' wil ontvangen voor Bergwijn. "Ze hopen hem voor veertig miljoen euro te verkopen", zei Driessen bij Vandaag Inside. Bergwijn was donderdag tegen FC Volendam (2-0 zege) een van de uitblinkers bij Ajax en opende de score met een verwoestend schot. Het was zijn vijfde doelpunt in acht competitiewedstrijden dit seizoen.