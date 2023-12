Van der Meijde en Sneijder pessimistisch over Ajax: 'Nee, nee, het lek is nog niet boven'

Andy van der Meijde en Wesley Sneijder zijn niet erg optimistisch over Ajax, dat donderdagavond het uitduel met Olympique Marseille in de Europa League gaat spelen. Beide oud-spelers hebben geen hoge verwachtingen van de wedstrijd, al is Sneijder wat optimistischer dan zijn voormalig ploeggenoot over de ontwikkeling die de ploeg van trainer John van 't Schip de afgelopen weken heeft doorgemaakt.

De Amsterdammers beginnen in Marseille als hekkensluiter in groep B van het tweede Europese toernooi. De ploeg van Van 't Schip verzamelde tot dusverre slechts twee punten en vecht in de Zuid-Franse havenstad dan ook voor de laatste kans op overwintering in Europa. Afhankelijk van het resultaat bij de wedstrijd AEK Athene - Brighton & Hove Albion (donderdag om 18.45 uur) mag Ajax nog dromen van een vervolg in de Europa League (als nummer twee van de poule) of de Conference League (bij het behalen van de derde plek).

Artikel gaat verder onder video

In een video-item van De Telegraaf zegt Sneijder dat hij 'een moeilijke wedstrijd' verwacht voor Ajax. De recordinternational denkt wel dat de resultaten in eigen land van de afgelopen weken voor 'wat vertrouwen' in het elftal zorgen, maar daar gaat Van der Meijde niet in mee. "Verwacht er maar niet veel van", sombert de voormalige vleugelspeler. "Ze hebben dan wel met 5-0 gewonnen van Vitesse, maar die speelden met een dove, een blinde en een manke op het veld."

Pijn

Sneijder noemt het 'vervelend om te zien' dat Ajax na jaren van 'bovenin meedraaien' in de Champions League nu een Europees niveau lager alle zeilen moet bijzetten om niet in de groepsfase al uitgeschakeld te worden. "Dat maakt het verschil des te groter en moeilijker te bevatten allemaal." Daar sluit Van der Meijde zich bij aan: "Het doet mij pijn. Ik ben Ajacied en hou van mijn club, maar het is nog niet goed."

Lek

Op de vraag of 'het lek boven' is na de grootste zege van het seizoen verschillen de oud-teamgenoten van mening. Sneijder is nog voorzichtig optimistisch ("Dat vind ik vrij snel gezegd"), en zegt later: "Het was de nummer laatst die ze versloegen met 5-0, maar het geeft in ieder geval vertrouwen richting zo'n Europese wedstrijd, dus laten we hopen dat het lek boven is." Van der Meijde is daarentegen een stuk minder optimistisch. "Nee, nee", lacht hij. Wel denkt hij dat Ajax er verstandig aan gedaan heeft om Van 't Schip aan te stellen: "Hij is een goeie trainer, ik denk dat hij spelers ook wel wakker kan maken en dat ze wat van hem aannemen. Maar je mist nog wel veel kwaliteiten die je normaal bij Ajax ziet, dus nee: het lek is nog niet boven."