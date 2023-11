Van der Vaart kritisch op doelpuntmaker Oranje: 'Ik heb hem hoog zitten, maar dit moet beter'

Rafael van der Vaart is niet enthousiast over het optreden van in de eerste helft van de wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland. Weliswaar opende Stengs de score, maar de aanvaller van Feyenoord was volgens Van der Vaart te slordig.

Stengs scoorde in de tiende minuut met een laag schot van dichtbij, na voorbereidend werk van Joey Veerman. Het was echter een van zijn weinige goede acties voor de rust. “Ik heb hem heel hoog zitten, daarom bekijk ik hem zo. Ik vond hem toch wel heel erg slordig”, stelt Van der Vaart in de pauze bij de NOS.

Artikel gaat verder onder video

De analist zag bijvoorbeeld dat Stengs in de achtste minuut een bal verkeerd aannam in het strafschopgebied, waardoor een goede kans verkeken ging. “Als je echt door wilt groeien tot topspeler, wat ik in hem zie, dan moet dit echt een goede aanname zijn.”

“Zelfs na zijn goal was hij een beetje ongelukkig”, vervolgt Van der Vaart. “Het was een goede goal, maar ik vind dat je kritischer mag zijn, zeker tegen zo’n tegenstander. Hij had veel balverlies. Later ging het wat beter. Na een half uur had hij wat goede ballen.”

Volg hier de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar LIVE!