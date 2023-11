Van der Vaart schrikt zich rot: 'Jullie hadden me de leukste opdracht gegeven'

Rafael van der Vaart wist niet wat hij zaterdagavond zag in de Johan Cruijff ArenA. Ajax boekte weliswaar een 5-0 overwinning op Vitesse, maar de voormalig Oranje-international is zich rot geschrokken van het niveau van de Arnhemmers. Van der Vaart kreeg voor Studio Voetbal de opdracht om Vitesse nauwlettend te volgen, maar had zondagavond geen goed woord over voor het elftal van interim-trainer Edward Sturing.

Phillip Cocu stapte twee weken geleden op als hoofdtrainer van Vitesse. De voormalig speler van onder meer PSV en FC Barcelona stapte vorig jaar in en loodste de club uit Arnhem uiteindelijk naar de tiende plaats, waarmee het nog boven rivaal N.E.C. eindigde. Daar ziet het er dit seizoen voorlopig niet naar uit. Vitesse haalde slechts acht punten uit de eerste dertien wedstrijden en staat daarmee onderaan in de Eredivisie. Zaterdag gingen de Arnhemmers bij de rentree van Sturing kansloos onderuit tegen Ajax.

Van der Vaart liet zondagavond in Studio Voetbal zijn licht schijnen over het optreden van Vitesse. “Jullie hadden me de leukste opdracht gegeven. Ga Vitesse volgen, nou super”, grapte de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur. “Ze hebben de hele wedstrijd totaal geen druk op de bal. Iedereen van Ajax kon doen wat hij wilde. Hier, bij de tweede goal, ze staan erbij en kijken ernaar. Het is bijna amateurniveau. Dat is natuurlijk wel ernstig, want het is een grote club.”

Vitesse hoopte met de aanstelling van Sturing, die in ieder geval tot de winterstop voor de groep staat in Arnhem, een schokeffect te kunnen creëren. Daarvan was in Amsterdam echter totaal geen sprake. “Volgens mij is hij zich rot geschrokken”, sprak Van der Vaart over Sturing. “Dat kon ik ook aan zijn interviews zien, dat hij zei dat hij wel wat meer had verwacht. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen, maar er zit gewoon heel weinig in.”