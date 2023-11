Van Dijk en Gakpo sturen collega-international met dramatisch gevoel naar Zeist

Het Liverpool van en Cody Gakpo heeft zondagmiddag op Anfield afgerekend met Brentford (3-0). Bij de bezoekers uit Londen stond Oranje-international onder de lat, maar de doelman kon niet voorkomen dat er bij de Engelse grootmacht verloren werd. Flekken reist maandag met een minder gevoel af naar Zeist, terwijl Van Dijk blij zal zijn met het herstel wat Liverpool heeft laten zien na de Europese nederlaag tegen Toulouse.

Liverpool begon voortvarend aan het duel tegen Brentford, dat op een keurige negende plek staat in de Premier League. Het zat de formatie van Jürgen Klopp echter niet mee, want in het eerste bedrijf werden er twee doelpunten van Darwin Nunez afgekeurd, maar Mohamed Salah zorgde er voor dat de nummer twee van Engeland toch met een voorsprong de kleedkamer op zocht. De Egyptenaar trok die lijn ook in het tweede bedrijf door, want was ook toen nog trefzeker.

Het slotakkoord was voor Diogo Jota, die een kwartier voor tijd de 3-0 op het scorebord zette na een assist van Konstantionos Tsimikas. De oud-Willem II'er gaf twee assists tegen Brentford. Door de overwinning is Liverpool voorlopig medekoploper in de Premier League. Manchester City heeft zondagavond nog een wedstrijd te goed, waardoor de kans ook aanwezig is dat Liverpool maandagochtend weer de nummer twee van de Premier League is en niet de medekoploper.