Van Dijk verklapt aan Noa Vahle wie de dj van Oranje is in de kleedkamer

heeft verklapt dat Joey Veerman zaterdagavond de dj was in de kleedkamer van het Nederlands elftal na de zege op Ierland in de EK-kwalificatiewedstrijd (1-0). Er werden nummers gedraaid van Wolter Kroes (“We zijn er weer bij en dat is prima”) en Marco Schuitmaker (“Engelbewaarder”) en die kwamen uit de koker van PSV-middenvelder Joey Veerman.

Die conclusie trok journaliste Noa Vahle, die de liedjes had gehoord vanuit de kleedkamer, en legde dat voor aan captain Van Dijk. “Ja, dat is dj Veerman. Mooi hé”, glimlachte de aanvoerder van het Nederlands elftal. “Dat is ook belangrijk, een sfeertje.”

Bekijk in onderstaande video het fragment in het laatste stuk van het interview waarin Van Dijk vertelt over wie de dj is van Oranje.