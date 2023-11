Van Gangelen strijkt met de eer: ‘We hebben hem bij ESPN het Nederlands elftal in gepraat’

behoort vanavond tegen Ierland voor het eerst tot de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal. Jan Joost van Gangelen suggereert voorafgaand aan het EK-kwalificatie van Oranje dat de pers, en dan met name het analistenkorps van ESPN, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de selectie van de spits van Toulouse.

Dallinga, 23 jaar, mocht zich deze week voor het eerst melden bij Oranje. Hij was dit seizoen in zestien officiële wedstrijden voor Toulouse goed voor zeven doelpunten en twee assists. Hij viel onder meer op de donderdagavond in de Europa League op met drie goals in vier optredens. Dallinga werd bij ESPN volop geprezen door onder meer Marciano Vink en Van Gangelen zelf. “Nou is het natuurlijk zo dat we in al onze uitzendingen Dallinga het Nederlands elftal in hebben gepraat. Dat is gelukt”, zegt Van Gangelen eerst op serieuze toon over de selectie van Dallinga door bondscoach Ronald Koeman.

“Ik vind het helemaal niet gek dat mensen die ervoor gestudeerd hebben zeggen dat Thijs Dallinga dit heeft verdiend”, reageert Kraay junior. Van Gangelen vervolgens met een knipoog: “Ja, dat hebben we goed gedaan met z’n allen. Die donderdagavonden zijn wat dat betreft goud waard.”

Dat Dallinga vanavond eerst nog genoegen moet nemen met een reserverol – Koeman kiest voorin voor Wout Weghorst en Cody Gakpo – vinden beide heren niet onbegrijpelijk. Kraay junior heeft echter hoge verwachtingen van de spits van Toulouse. “Het is logisch dat hij nog niet begint. Maar hij is het type dat zich moeiteloos op een hoger niveau aanpast. Wat opvalt bij zijn doelpunten: het is nooit wild. Wat mij bij hem heel erg opvalt, is dat hij bijna nooit met zijn rug naar een centrale verdediger speelt. Hij is altijd onderweg. Hij laat zich uitzakken, want hij kan ook goed voetballen. Hij maakt altijd loopacties. Verdedigers worden daar nerveus aan. Hij heeft een hele goede aanname. Hij werkt ingetogen af. Je kunt met hem voetballen en hij is altijd in beweging”, somt de analist op.