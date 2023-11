Van Hooijdonk geniet: 'Hij geeft een masterclass en kan makkelijk mee in de Italiaanse top'

Pierre van Hooijdonk is gecharmeerd van . De analist van Studio Voetbal zag zaterdagavond dat PSV mede dankzij de zuivere passes van de middenvelder een gemakkelijke wedstrijd kende tegen Heracles Almelo (0-6 zege). Collega-analist Ibrahim Afellay denkt echter dat Veerman nog completer moet worden als speler.

Een rode kaart voor Justin Hoogma en de daaropvolgende penalty van Luuk de Jong brak de wedstrijd open, waarna PSV over Heracles heen walste. “Zelfs voor de rode kaart was het eigenlijk al wachten op de eerste goal. Na die rode kaart gaf Veerman een masterclass ‘vrije man zoeken’. Het was echt een genot om naar te kijken”, zegt Van Hooijdonk. “Hij verdeelde het spel met zoveel gevoel. Elk balcontact was gewoon raak, op de juiste snelheid. Zijn kwaliteiten worden ook vaak onderschat.”

“Rond Champions League-wedstrijden hoor je: ‘Hij moet het nu laten zien.’ Tja, dat vind ik onzin. Als je Veerman in Italië neerzet bij een ploeg in de top acht, draait hij daar met twee vingers in de neus moeiteloos mee”, denkt de voormalig aanvaller, die het niet onoverkomelijk vindt dat Veerman ‘weleens iemand laat weglopen in zijn rug’. “Mark van Bommel was een fantastische speler, maar die deed dat ook. Die probeerden we toch ook niet te veranderen?”

Toch denkt Afellay dat Veerman een betere speler zou worden als hij meer verdedigend werk zou verrichten. “Aan de bal vind ik hem een geweldige speler. Maar in het hedendaagse voetbal is het tempo ook belangrijk en moet je van box to box kunnen spelen. Hij is niet een speler die heel vaak achter z’n man aanloopt. Op zijn positie moet hij ook verdedigende meters maken en daarin laat hij het soms afweten. Dat zie ik voor hem als een heel groot verbeterpunt. Als dat lukt, wordt hij veel completer.”