Van 't Schip over strijd onder de lat: 'Ik heb nooit gezegd dat hij eerste keeper is'

John van 't Schip heeft vrijdag op de persconferentie van Ajax in aanloop naar het duel tegen Vitesse benadrukt dat hij nooit een eerste keeper heeft benoemd bij de Amsterdammers. Onder trainer Maurice Steijn was de nummer één, totdat hij een zware blessure opliep. Hoe dat zich bij Van 't Schip verder gaat ontwikkelen als Rulli wedstrijdfit is, is nog maar de vraag.

"Ik heb nooit gezegd dat hij (Rulli, red.) eerste keeper is volgens mij", zegt Van 't Schip na een vraag van ESPN-verslaggever Cristian Willaert: "Ik zie op dit moment Ramaj het erg goed doen en hij is momenteel de keeper". legt de coach uit. "De competitie tussen de keepers zal straks als we iets verder zijn of Rulli op de deur gaat kloppen. Op dit moment is Ramaj de keeper die het goed heeft gedaan, de afgelopen wedstrijd heeft gespeeld, dus op dit moment is dat de pikorde. "

Ramaj kon de afgelopen weken op veel positieve reacties rekenen onder Ajax-supporters, die vooral de meevoetballende kwaliteiten van de Duitse doelman goed vinden. Van 't Schip zal in de toekomst in ieder geval voor een belangrijke keuze komen te staan wat betreft de doelmannen: kiest hij voor de ervaren Rulli of blijft hij het goed presterende talent Ramaj het vertrouwen geven onder de lat? De toekomst zal het uitwijzen bij Ajax, want voorlopig is Rulli op het trainingsveld nog aan het herstellen en is de Spanjaard nog niet klaar voor wedstrijden.

