Van ’t Schip reageert op opmerkelijk moment bij Ajax: ‘Als dat zo is, is dat jammer’

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft het na het thuisduel met Brighton & Hove Albion in de Europa League opgenomen voor . De middenvelder is dit seizoen al regelmatig het mikpunt van kritiek geweest en dat was donderdagavond niet anders. Taylor werd in de rust door Van ’t Schip naar de kant gehaald en toen de stadionomroeper dat meldde aan de supporters, klonk er luid gejuich vanaf de tribunes.

Taylor beleefde in 2022 een stormachtige ontwikkeling bij Ajax. De middenvelder kreeg in de laatste wedstrijden van het seizoen 2021/22 van toenmalig trainer Erik ten Hag de kans om zichzelf te bewijzen en deed dat dusdanig goed, dat Ajax het in de daaropvolgende zomer niet nodig achtte om een vervanger voor Ryan Gravenberch aan te trekken. Taylor was ook onder Alfred Schreuder zeker van zijn plaats, maar ontsnapte niet aan de sportieve malaise in Amsterdam. Hij mocht van Louis van Gaal nog wel mee naar het WK in Qatar en kreeg begin dit jaar van Ronald Koeman een basisplaats in de kraker tegen Frankrijk, maar sindsdien slaagt hij er niet meer in zijn stempel te drukken.

Dat kwam Taylor dit seizoen dus al op veel kritiek te staan en dat is er donderdagavond zeker niet minder op geworden. De middenvelder had in de thuiswedstrijd tegen Brighton nog wel een basisplaats, maar verscheen na de rust niet meer binnen de lijnen. De toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA staken niet onder stoelen of banken dat zij blij waren met de beslissing van Van ’t Schip om Taylor naar de kant te halen. “Als dat zo is, is dat jammer”, wordt de trainer geciteerd door Voetbal International. Van ’t Schip werd op de persconferentie gevraagd naar de reacties op de wissel van Taylor. “Want we zijn hier om onze eigen jongens aan te moedigen en niet om uit te fluiten. Het is niet fijn, dat is duidelijk.”

Taylor beleeft een lastig seizoen. Van ’t Schip is sinds zijn aanstelling al twee keer in gesprek gegaan met de middenvelder. Hoewel Taylor donderdag dus een avond beleefde om snel te vergeten, ziet de interim-hoofdtrainer geen reden om hem nóg een keer apart te nemen. “Het is niet dat hij er is uitgehaald omdat hij een slechte wedstrijd speelde, maar meer omdat je iets anders nodig hebt. We stonden met 1-0 achter en we wilden iets anders proberen om te kijken of we nog meer aanvallende impulsen konden krijgen. Daarom brachten we Akpom in.” De entree van Chuba Akpom haalde helaas voor Ajax niks uit. Brighton maakte vroeg in de tweede helft de 0-2 en daar bleef het uiteindelijk ook bij.