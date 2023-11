Verbeek sluit bijzonder avontuur niet uit: 'Ze mogen me zeker bellen'

Curaçao droomde van de aanstelling van Dick Advocaat, maar de ervaren oefenmeester zette uiteindelijk een streep door het bondscoachschap. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen Nederlander voor de groep komt te staan. Mocht Curaçao bellen, dan staat Gertjan Verbeek zeker open voor een gesprek.

Dat vertelt Verbeek in gesprek met Mounir Boualin van FCUpdate.nl. Curaçao is al even op zoek naar een nieuwe bondscoach. Advocaat was tot eind vorig seizoen trainer van ADO Den Haag en liet in eerste instantie weten dat er organisatorische problemen zijn die hem konden tegenhouden. “Het gaat over het neerzetten van een organisatie. Dat is het grote probleem daar”, zei Advocaat daarover in Veronica Offside. Advocaat voerde meerdere ‘serieuze’ gesprekken met de voetbalbond, maar besloot het uiteindelijk dus niet te doen.

Dean Gorré is op dit moment tijdelijk de bondscoach van Curaçao, dat nog altijd op zoek is naar een opvolger van de in juli ontslagen Remko Bicentini. Verbeek? De oud-trainer van onder meer AZ en sc Heerenveen staat in ieder geval open voor een gesprek. “Het bondscoachschap is iets wat ik nog niet heb gedaan. Dat hoeft niet per se bondscoach van Nederland te zijn, want ik denk niet dat ik daar snel in aanmerking voor kom. Curaçao mag zeker bellen. Dan gaan we in gesprek en kijken of we op één lijn komen te zitten”, zegt Verbeek daarover.

Verbeek zit inmiddels al een tijdje thuis. De Deventenaar, die in het verleden ook aan het roer stond bij Heracles Almelo, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum en FC Twente, was in 2021 voor het laatst actief als trainer. Hij werd in juli van dat jaar aangesteld door Almere City. Het huwelijk tussen Almere City en Verbeek werd echter geen succes. Verbeek moest na zeventien wedstrijden en een puntengemiddelde van 0,76 per wedstrijd vertrekken.

Verbeek laat zich in gesprek met Boualin ook uit over Michiel Kramer. De huidige analist van ESPN ergert zich groen en geel aan de aanvoerder van RKC Waalwijk. Verbeek was in augustus aanwezig in Waalwijk toen Kramer na zijn treffer tegen AZ opmerkelijke gebaren maakte richting het uitvak.