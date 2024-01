Curaçao mikt op duo met Eredivisie-verleden: oud-doelman AZ en PSV moet Advocaat binnenhalen

Het heeft er alle schijn van dat Khalid Sinouh op Curaçao aan de slag gaat als technisch directeur bij de nationale voetbalbond. Dat weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin vrijdagmiddag te melden. Sinouh, die bij het Nederlandse publiek vooral bekend is door zijn verleden als doelman van onder meer AZ, PSV en FC Utrecht, heeft Dick Advocaat bovenaan zijn verlanglijstje staan om de nationale ploeg te gaan leiden. De Kleine Generaal wordt al langer gelinkt aan het bondscoachschap bij Curaçao en staat er zeker niet onwelwillend tegenover.

Sinouh was tussen 1997 en 2015 voor meerdere clubs actief als doelman. Zo keepte hij in Nederland niet alleen voor AZ, PSV en FC Utrecht, maar stond hij ook onder contract bij sc Heerenveen, RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam. In het buitenland was hij in dienst van onder andere Kasimpasa en Hamburger SV. Sinouh zette in 2014 een streep onder zijn loopbaan. Hij ging daarna aan de slag als spelersbegeleider. Zo begeleidde hij onder andere Ajax-spits Brian Brobbey.

De voormalig Nederlands-Marokkaanse doelman staat nu dus voor een avontuur op Curaçao. Volgens Boualin gaat hij daar zeer waarschijnlijk aan de slag als technisch directeur van de nationale ploeg. Mocht Sinouh daadwerkelijk die functie krijgen, dan hoopt hij Advocaat aan te stellen als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond FFK meldde vorige week in een persbericht al dat er onderhandelingen gaande zijn met De Kleine Generaal. Hij moet de opvolger worden van Dean Gorré. Curaçao hoopt Advocaat voor het einde van deze maand aan te stellen als nieuwe keuzeheer.

Boualin is verteld dat Curaçao duidelijke plannen heeft met Sinouh en Advocaat. Met hen aan het roer hoopt de bond niet alleen talentvolle, maar ook voor het Nederlandse publiek bekende voetballers te strikken. Zo vallen de namen van onder meer Armando Obispo (PSV) en Riechedly Bazoer (AZ). Curaçao droomt van deelname aan het Wereldkampioenschap in 2026, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.