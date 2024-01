Advocaat wil naar het WK: 'Vier Eredivisiespelers, waaronder twee PSV'ers, moeten Curaçao versterken'

Dick Advocaat is definitief de nieuwe bondscoach van Curaçao. De Kleine Generaal, die op het eiland zal worden vergezeld door onder meer Cor Pot, Kees Jansma en Khalid Sinouh, moet de nationale ploeg naar het Wereldkampioenschap 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada loodsen. In de jacht op de eerste WK-deelname ooit hopen Curaçao en Advocaat een beroep te kunnen doen op onder meer PSV-verdediger en AZ-verdediger . Ook en staan op het lijstje.

Hoewel Curaçao de afgelopen jaren er al in slaagde om meerdere voor de Eredivisie bekende namen te strikken, leidde dat vooralsnog niet tot het gewenste succes. Tijdens de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland ging het in de derde ronde mis tegen El Salvador en een paar jaar later moest het z’n meerdere erkennen in Panama. Curaçao is er alles aan gelegen om er tijdens het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wél bij te zijn en daar moeten Advocaat en Sinouh voor gaan zorgen. Advocaat moet de nationale ploeg binnen de lijnen naar successen loodsen, Sinouh moet er als technisch directeur voor gaan zorgen dat de bondscoach een goede selectie tot zijn beschikking heeft.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig doelman van onder meer AZ, FC Utrecht en PSV neemt zijn nieuwe baan uiterst serieus en heeft samen met de Curaçaose voetbalbond al een lijstje samengesteld met spelers die in de nabije toekomst voor de ploeg van Advocaat moeten gaan uitkomen. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op spelers die momenteel hun brood verdienen in de Eredivisie of in het verleden in Nederland actief zijn geweest. Volgens Deporte Vigilante staan naast Obispo (PSV), Bazoer (AZ), Sambo (PSV) en Chong (Luton Town) ook Ruben Kluivert (FC Dordrecht) en Sontje Hansen (N.E.C.) op dat lijstje. Bazoer droeg in het verleden wel al zes keer het shirt van het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert echter van bijna acht jaar geleden (4 juni 2016 tegen Oostenrijk, 0-2 winst).

Hetzelfde Deporte Vigilante weet te melden dat Obispo en Bazoer bij Sinouh bovenaan het lijstje staan. Curaçao hoopt hen te strikken vóór de start van de kwalificatiereeks voor het WK, die in juni van start gaat. Obispo kwam tot op heden zeventig keer in actie voor PSV. Dit seizoen deed hij mede vanwege een zware knieblessure pas één keer mee, in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League. Bazoer staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij AZ. Hij leek afgelopen zomer nog een transfer te gaan maken, maar bleef in Alkmaar en staat dit seizoen al op 24 duels.