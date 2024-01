Riechedly Bazoer kan AZ verlaten en staat voor nieuw buitenlands avontuur

staat in de belangstelling van verschillende buitenlandse clubs. De multifunctionele speler van AZ staat volgens Voetbal International nadrukkelijk in de belangstelling van het Deense Brøndby IF. Naar verluidt zouden meerdere clubs geïnteresseerd zijn in Bazoer.

De 27-jarige centrumverdediger, die ook uit de voeten kan op het middenveld, heeft bij AZ nog een contract tot medio 2025, maar zou deze winter een transfer kunnen maken. Brøndby IF is de nummer twee van de Deense competitie en zou zeer geïnteresseerd zijn in Bazoer. Desondanks is de kans groot dat AZ de speler niet zomaar laat vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

VI meldt dat er ook clubs uit Italië en Duitsland hebben geïnformeerd naar de zesvoudig Oranje-international. Mocht Bazoer vertrekken uit Alkmaar, heeft hij zijn derde buitenlandse avontuur te pakken. Eerder speelde de oud-Ajacied bij VfL Wolfsburg (Duitsland) en FC Porto (Portugal). In Nederland kwam de 27-jarige speler uit voor Ajax, FC Utrecht, Vitesse en de jeugd van PSV.

Bazoer kwam dit seizoen 26 keer in actie namens AZ. De verdediger vormt samen met Bruno Martins Indi het centrale duo van de Alkmaarders.