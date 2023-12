Deze tegenstanders treffen Feyenoord, PSV en Ajax direct na de winterstop

Hoewel de bal op de Engelse en Turkse voetbalvelden nog rolt, is het voor de spelers uit de Eredivisie vakantie. 12 januari gaat de bal weer rollen op de Nederlandse velden. Tegen welke clubs neemt de top vijf van de Eredivisie het in de eerste speelronde na de winterstop op?

PSV

Voor koploper PSV wacht op zaterdag 13 januari de herstart van de Eredivisie. In het eigen Philips Stadion komt het Rotterdamse Excelsior op bezoek, wat de start zal zijn voor een belangrijke week voor de Eindhovenaren. Daarna volgen namelijk wedstrijd tegen FC Twente (beker) en FC Utrecht.

Feyenoord

Naast PSV mag ook Feyenoord 2024 aftrappen in eigen huis. De Rotterdamse club ontvangt in op zondag 14 januari in De Kuip het NEC van Rogier Meijer. De Nijmegenaren gingen met een uitstekend gevoel de winterstop in - vier zeges op een rij - waardoor Feyenoord is gewaarschuwd.

FC Twente en AZ

Het verschil tussen FC Twente en AZ bedraagt na zestien wedstrijden één punt in het voordeel van de Tukkers, waar alle twee de ploegen na de winterstop mogen proberen verandering in te brengen. In de Grolsch Veste wacht op zaterdag 13 januari een ontmoeting tussen de huidige nummers drie (FC Twente) en vier (AZ).

Ajax

Ajax moet in 2024 een behoorlijke achterstand wegwerken op bovenstaand genoemde ploegen, maar moet daarmee beginnen in een moeilijke uitwedstrijd. De ploeg van John van 't Schip treft na de winterstop direct Go Ahead Eagles in Deventer, dat slechts twee punten minder heeft dan de Amsterdamse club.