'AZ kan deze winter 25 miljoen cashen: Chelsea en Fulham melden zich'

Chelsea heeft belangstelling voor AZ-aanvaller . De Griekse spits moet de problemen voorin doen oplossen bij de Premier League-club. Hoewel ze ook veel grotere namen op het lijstje hebben, komen ze vanwege de Financial Fair Play-regels mogelijk uit in Alkmaar.

Dat melden verschillende media in Griekenland, waaronder Sports 24, dat weet dat Fulham ook belangstelling heeft. Er zou een bedrag van 25 miljoen euro op tafel moeten komen. Victor Osimhen (Napoli) en Ivan Toney (Brentford) zijn volgens de Engelse media de belangrijkste kandidaten voor Chelsea-trainer Mauricio Pochettino, maar eerder werd bij de belangstelling in Feyenoord-aanvaller Santiago Giménez al duidelijk dat ze aan beperkte financiële regels zijn gebonden.

Daardoor is ook Pavlidis op het lijstje verschenen bij The Blues, bij wie veel spelers in de winterstop mogen verkassen om ruimte te maken op het gebied van de financiën. Bij Fulham wordt de Griekse spits gezien als ideale vervanger voor Raul Jimenez, die mogelijk in de winterstop de lucratieve overstap naar Saudi-Arabië kan maken.

Pavlidis maakte dit seizoen over alle competities al 22 doelpunten in 27 officiële wedstrijden. Met een nog tot 2025 doorlopend contract hoeft hij bovendien mogelijk niet de hoofdprijs te kosten bij AZ, ondanks dat hij op de tweede plaats in de topscorerslijst van de Eredivisie staat. Om niet met een klein bedrag te blijven zitten, is het ook voor AZ interessant om hem te verkopen.