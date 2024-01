Dick Advocaat weet van geen ophouden en heeft nieuwe klus definitief binnen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar er is nu ook eindelijk witte rook: Dick Advocaat is officieel de nieuwe bondscoach van Curaçao. De Kleine Generaal, die vorig seizoen nog actief was als trainer van ADO Den Haag, wordt tijdens zijn nieuwe uitdaging vergezeld door Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck. Zij worden allemaal onderdeel van de technische staf van Advocaat, die de opvolger is van Dean Gorré.

Hoe vaak zou Advocaat inmiddels al hebben gezegd dat hij zijn laatste klus als hoofdtrainer achter de rug heeft? Dat is zeer waarschijnlijk niet op één hand te tellen. Nadat ADO in het najaar van 2022 Dirk Kuyt op straat zette na een onthutsende start in de Keuken Kampioen Divisie, kwam het in de zoektocht naar een opvolger uit bij Advocaat. De Hagenaar was op dat moment net een paar maanden werkloos, nadat hij in het seizoen 2021/22 heel even adviseur bij FC Utrecht was geweest. Advocaat zei ‘ja’ tegen ADO en moest de club alsnog naar promotie naar de Eredivisie zien te loodsen, maar hoger dan een teleurstellende twaalfde plaats kwam hij uiteindelijk niet.

Advocaat leek na zijn toch wel mislukte avontuur bij ADO definitief uit de voetballerij te stappen, maar Curaçao hoopte hem te kunnen strikken als nieuwe bondscoach. Dan werd hij het weer wel, dan weer niet. Eind september leek hij een klus op het tropische eiland definitief uit zijn hoofd te hebben gezet. “Het gaat over het neerzetten van een organisatie. Dat is het grote probleem daar”, zei De Kleine Generaal in Veronica Offside. Een paar maanden later gaat hij dan tóch aan de slag bij de nationale ploeg van Curaçao. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen. Pot, Jansma en Van Eijck worden zijn assistenten.

Ook voor Khalid Sinouh is een rol weggelegd. Sinouh, die bij het Nederlandse publiek vooral bekend is om zijn verleden als doelman bij onder meer AZ, FC Utrecht en PSV, gaat op Curaçao aan de slag als technisch manager. In die rol gaat hij zich onder meer bezighouden met het scoutingsbeleid. Curaçao hoopt een aantal interessante namen te strikken voor de nationale ploeg. Zo wist FCUpdate-journalist Mounir Boualin een paar dagen geleden nog te melden dat Sinouh onder meer Armando Obispo (PSV) en Riechedly Bazoer (AZ) op de korrel heeft.