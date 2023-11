Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip voert in Almere één wijziging door

Ajax ging afgelopen donderdag in de Europa League weliswaar met 0-2 onderuit tegen Brighton & Hove Albion, maar heeft in de competitie wel degelijk de weg omhoog ingezet. De ploeg van trainer John van ’t Schip hoopt na de overwinningen op FC Volendam en sc Heerenveen ook af te rekenen met Almere City. De promovendus is zondag de tegenstander in Flevoland. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Van ’t Schip ten opzichte van het treffen met Brighton één wijziging gaat doorvoeren.

Het is bij Ajax nog de vraag of Branco van den Boomen fit genoeg is om tegen Almere City in actie te komen. De middenvelder heeft zich onder Van ’t Schip weer in de basiself gespeeld en was afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen nog belangrijk met een schitterende assist op de 2-0 van Brian Brobbey. Helaas voor Ajax en Van den Boomen moest hij het duel met Brighton aan zich voorbij laten gaan. Van ’t Schip wees de jonge Silvano Vos aan als vervanger, maar het AD verwacht dat de interim-hoofdtrainer in het Yanmar Stadion voor iemand anders kiest.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de krant kan Benjamin Tahirovic in Almere rekenen op een basisplaats. De Bosniër was donderdag in de tweede helft tegen Brighton nog de vervanger van Vos. Tahirovic maakte afgelopen zomer op aanspraak van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de overstap van AS Roma naar Ajax en kon onder Maurice Steijn in eerste instantie rekenen op een basisplaats. Maar evenals Tahirovic verdween Van den Boomen uit het elftal en in de minuten die hij mocht spelen, maakte hij geen al te beste beurt. Tahirovic was één van de eerste Ajax-spelers die van zich liet horen na het vertrek van Steijn. Hij voelde een nieuwe energie in de groep, maar verscheen onder Van ’t Schip nog niet aan de aftrap.

Daar komt volgens het AD zondagmiddag dus verandering in. De krant verwacht verder geen wijzigingen in de basiself. Dat betekent dat Diant Ramaj het doel verdedigt. Anton Gaaei, Josip Sutalo, Devyne Rensch en Jorrel Hato vormen de defensie en Tahirovic wordt op het middenveld vergezeld door Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde was donderdagavond opnieuw het mikpunt van kritiek. Taylor werd in de rust naar de kant gehaald en dat werd door de toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA met luid gejuich beantwoord. Voorin kiest Van ’t Schip ‘gewoon’ weer voor Steven Berghuis, Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De aftrap in Almere is om 14.30 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Rensch, Hato; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.