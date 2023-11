Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot houdt miljoenenaankoop op de bank

Feyenoord speelt dinsdagavond om 21.00 uur het cruciale duel met Atlético Madrid in de Champions League. De regerend landskampioen moet in de eigen Kuip winnen van de Spanjaarden om zicht te houden op overwintering in het miljardenbal. Trainer Arne Slot lijkt zijn basiselftal op twee plekken te gaan wijzigen ten opzichte van het Eredivisieduel met stadgenoot Excelsior van afgelopen zaterdag (2-4)).

Na vier speelronden staan de Rotterdammers met zes punten derde in groep E. De bezoekers uit Spanje gaan met acht punten aan kop, tussen beide clubs staat het Italiaanse SS Lazio met zeven punten op de tweede stek. Hekkensluiter Celtic volgt op grote afstand met een enkel punt en heeft alleen nog een theoretische kans om tweede te worden en door te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Slot koos zaterdag in Kralingen voor een voorhoede bestaande uit Luka Ivanusec, Santiago Giménez en Igor Paixão. In Europese duels is Calvin Stengs, die tegen Excelsior nog gewoon 'op 10' stond, dit seizoen echter vaak rechtsbuiten, zodat Slot ruimte heeft om met Ramiz Zerrouki een meer behouden middenvelder op te stellen. Voor die optie lijkt hij tegen Atlético opnieuw te gaan kiezen, waardoor Paixão naar de linkerkant zal verhuizen en Ivanusec vanaf de bank zal gaan starten.

Achterin lijkt Slot weer te gaan opteren voor een centrum bestaande uit Gernot Trauner en David Hancko, waardoor Lutsharel Geertruida naar de rechtsbackpositie schuift en Bart Nieuwkoop op de bank zal belanden. Quilindschy Hartman is een zekerheidje in de viermansdefensie voor doelman Justin Bijlow. Op het middenveld keert Zerrouki dus vermoedelijk terug in het elftal, hij zal worden geflankeerd door Quinten Timber en Mats Wieffer.

Verwachte opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Paixão