Vink analyseert lichtpunt van Ajax: 'Dat moment zegt mij meer dan hele eerste helft'

is klaar voor een basisplaats bij Ajax. De aanvaller viel zondagmiddag in bij de Amsterdammers en maakte ene goede indruk op analist Marciano Vink. Concluderend daaruit kun je stellen dat de Engelsman zich na ook wederom een treffer aandringt bij trainer John van 't Schip.

Als voorbeeld lichtte de analist direct na het duel een aantal loopacties uit van Akpom. “Hij is on fire. Dit zijn loopacties die ik in de eerste helft niet heb gezien. Dit sprintje zegt mij al meer dan de hele eerste helft, waarin ik mensen op een zondagmiddagtempo heb zien spelen”, was de analist kritisch op de middenvelders en buitenspelers van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Negen van de tien keer loop je voor niks. Een sprintje maak je niet altijd om de bal te krijgen, maar ook om iemand anders vrij te spelen. Die zijn loopjes die gemaakt moeten worden en dat zie je te weinig met Bergwijn en Berghuis”, vervolgde Vink. Volgens hem gaan de buitenspelers van Ajax of buitenom met een voorzetje of naar binnen om te schieten, maar alles met de bal aan de voet.

Apkom maakt met sprintjes ruimte van anderen, maar is zelf ook gevaarlijk. “Hij maakt een sprintje van 15-20 meter en scoort. Het is belangrijk voor Ajax om lopende mensen onder Brobbey te krijgen. Maar dat is lastig gebleken. In de eerste helft konden ze dat veel vaker doen. Na de pauze doen ze dat op twee momenten en scoren ze. Dat had veel vaker gekund.”

Diepe spits Brobbey kreeg ook complimenten van Vink. “Hij is de enige die deze wedstrijd echt leek te willen winnen. Hij doet niet alles goed, maar wat hij doet – met name de assists ook – dat is waaraan Ajax zich moet optrekken”, vond Vink.