Vink ziet maar drie lichtpuntjes bij Jong Oranje: 'De rest was echt heel armoedig'

Marciano Vink is halverwege niet te spreken over het spel van Jong Oranje in het EK-kwalificatieduel met de leeftijdgenoten van Gibraltar. De analist van ESPN noemt , en als de enige lichtpuntjes. "De rest was echt heel erg armoedig", stelt de analist voor de camera's van ESPN.

De ploeg van bondscoach Michael Reiziger leidt in Almere halverwege slechts met 1-0 tegen de voetbaldwerg. Ohio, de spits van Standard Luik, zorgde na twaalf minuten spelen voor de tot nu toe enige treffer van het duel. Het was alweer de vierde goal die de in Nederland niet erg bekende Ohio in zijn vijfde interland voor Jong Oranje liet aantekenen. Zijn spel kon Vink dus nog wel bekoren, net als dat van FC Basel-verdediger Van Breemen en Vitesse-aanvaller Manhoef: "Zij wilden nog wel."

De andere acht basisspelers maakten echter totaal geen indruk op Vink: "De rest is echt heel erg armoedig. Of het nou de ambiance, het veld, niet-scherp zijn of een verkeerde sportmaaltijd is, maar dit zijn we niet gewend van Jong Oranje", stelt de oud-speler van onder meer Ajax en PSV. Het spel van Jong Oranje betitelt Vink als 'halfbakken en slap'.

Bondscoach Reiziger zou dan ook moeten hameren op een hoger baltempo, betoogt Vink. "Wat mij het meeste stoort: bij elke balaanname hebben ze twee tot drie handelingen nodig voordat de bal klaarligt", analyseert hij. "Dan kan je nooit tempo in een wedstrijd krijgen en nooit de bal snel verplaatsen, wat Reiziger graag wil."