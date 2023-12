'AC Milan richt zich op Nederlandse centrumverdediger van FC Basel'

heeft zich met zijn prestaties bij het Zwitserse FC Basel in de kijker gespeeld bij AC Milan, zo melden Italiaanse media. De centrumverdediger speelt sinds de zomer in Zwitserland, nadat hij afgelopen jaar bij ADO Den Haag vertrok. Zijn goede ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven.

De Italiaanse krant Corriere dello Sport maakt melding van interesse die AC Milan zou hebben in de international van Jong Oranje. De krant ziet in Van Breemen een speler met potentie en een verdediger die de Italiaanse topclub voor een gunstig bedrag zou kunnen ophalen. De centrumverdediger maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Basel en heeft zich daar goed aangepast. Hij is basisspeler en kwam dit seizoen zelfs al twee keer tot scoren.

Artikel gaat verder onder video

Voor Corriere dello Sport was Van Breemen geen bekende, waardoor het Italiaanse medium de centrumverdediger ook heeft geanalyseerd. In de analyse worden voornamelijk positieve kwaliteiten van de verdediger benoemd, die met Dick Advocaat en Dirk Kuyt twee bekende trainers heeft gehad: "Hij is een regisseur in de achterhoede, sterk met het hoofd en sterk op aanvallend gebied. Hij bouwt op, geeft leiding aan de defensie en kan ook nog vrije trappen nemen", schrijft de sportkrant.