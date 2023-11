Deze Nederlandse voetballer is de beste vriend van Bellingham

Real Madrid-ster is een van de beste vrienden van de Nederlandse spits . De Engelsman speelde in het verleden samen met de voormalig speler van Vitesse en daar bloeide een vriendschap op tussen beide heren.

Ohio is inmiddels jeugdinternational van Nederland, maar speelde in de jeugd ook een eindtoernooi namens Engeland, voor wie hij ook mag uitkomen. Bellingham was een van zijn ploeggenoten en daar is een vriendschap tussen beide spelers ontstaan. “Voor de mensen van buitenaf is het bijzonder, ik snap dat ze iets hebben van: oeh, oké. Voor mij is hij gewoon m’n vriend”, vertelt Ohio bij De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Natuurlijk is hij een superster, maar we kennen elkaar al heel lang”, vervolgt de aanvaller. “Bij dat toernooi zijn we dicht tot elkaar gekomen, zoals ik ook vrienden met de boys hier ben geworden. De stappen die hij sindsdien heeft gemaakt, zijn heel bijzonder. Ik ben trots op hem. Hij is een voorbeeld voor veel spelers, voor iedereen. In hoe hij met alles omgaat. De druk bijvoorbeeld. Of ik daar met hem over praat? Nee, we praten over Fortnite enzo, het leven. We praten wel over voetbal, maar het is geen hoofdtopic. Als hij een goal maakt, bel ik hem niet op van: yo, mooie goal. Het verbaast ook niemand meer, al zeg ik over de bijzondere dingen natuurlijk wel iets, maar daarbij houdt het op. Ik verwacht zulke dingen op het veld ook van hem.”

Ohio denkt niet dat Bellingham heel veel last heeft van de enorme druk die er op zijn schouders ligt. De middenvelder won recentelijk de Kopa Trophy en vlak voor de uitreiking had Ohio nog even kort contact met de superster van Real Madrid. Daar zaten ook beelden van in in de documentaire Jong Oranje, All Access van de KNVB.