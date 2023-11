Vitesse vindt opvolger Phillip Cocu, Theo Janssen verdwijnt uit technische staf

Edward Sturing wordt de opvolger van Phillip Cocu bij Vitesse. Sturing, nu nog hoofd jeugdopleiding bij de in crisis verkerende club, wordt volgens De Gelderlander de nieuwe trainer van de Eredivisie-hekkensluiter. De lokale krant weet ook hoe de invulling van de technische staf eruit gaat zien in Arnhem.

Sturing was vanaf moment één de topkandidaat om de opgestapte Cocu op te volgen. In eerste instantie is het de bedoeling dat de zestigjarige oefenmeester tot aan de winterstop hoofdverantwoordelijk is voor het eerste elftal van Vitesse. Rond de jaarwisseling volgt er een evaluatie waaruit moet blijken of Sturing ook in 2024 trainer is van de geplaagde club.

Het is opmerkelijk dat Sturing begint aan deze klus, aangezien hij in 2020 uitsprak dat hij geen tussentijdse klussen wilde oppakken. De oefenmeester fungeerde al zes keer als interim-trainer van de Arnhemmers. Van maart 2003 tot juni 2006 was Sturing hoofdtrainer van Vitesse.

De Gelderlander weet te melden hoe de technische staf van de rode lantaarndrager van de Eredivisie gevormd gaat worden. De club wil een driemanschap gaan formeren, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor Vitesse-icoon Nicky Hofs. Tim Cornelisse zal vermoedelijk toegevoegd gaan worden aan de technische staf. Opvallend is dat Chris van der Weerden en Theo Janssen kunnen vertrekken uit het technische hart van de Arnhemmers.

Vitesse staat momenteel met acht punten uit twaalf wedstrijden onderaan in de Eredivisie. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Ajax, dat vier punten meer heeft dan de Arnhemmers.