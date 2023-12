Voetbalt Arne Slot met Feyenoord slechter door vertrek van assistent? 'Dit is geen toeval'

Feyenoord verloor onlangs assistent-trainer Marino Pusic aan Shakhtar Donetsk, maar heeft met Etiënne Reijnen inmiddels een opvolger binnen. Feyenoord-supporters zijn blij met de komst van een nieuwe assistent van Arne Slot, want sinds het vertrek van de assistent van de succesvolle oefenmeester van de Rotterdammers lijkt het wat minder te lopen bij de regerend landskampioen.

Pusic deed de analyse van Lazio nog voorafgaand aan het eerste Champions League-duel tegen de Romeinen (3-1 winst), waarna hij naar Shakhtar Donetsk vertrok. Na zijn vertrek won Feyenoord drie wedstrijden, maar ging het ook drie keer onderuit. Volgens Rutger Vinke, bekend als eigenaar van de populaire supportersite 1908.nl en zijn eigen sociale media-account Feyenoord Transfermarkt, heeft het vertrek van Pusic invloed gehad.

"Geen toeval", is het korte antwoord van Vinke op een vraag van een supporter of het toeval is dat het bij Feyenoord minder loopt sinds het vertrek van de assistent-trainer naar de topclub uit Oekraïne. De hoop bij veel Feyenoorders zal zijn dat Reijnen de rol van Pusic op een goede wijze gaat overnemen. De Rotterdammers hebben in ieder geval vertrouwen in de nieuwe assistent, want hij wordt voor 'meer dan een paar ton met mogelijke bonussen' overgenomen van SC Cambuur, waar hij technisch manager was.

Geen toeval — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) November 30, 2023