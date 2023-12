Waarom Louis van Gaal aanwezig was bij de wedstrijd van PSV

Louis van Gaal stal de show bij PSV na de zege op Sevilla (2-3) en overwintering in de Champions League. De voormalig bondscoach vierde het feestje mee en die beelden gingen viral. Maar wat deed Van Gaal eigenlijk in Sevilla?

Los van dat het voor de voormalig oefenmeester relatief dicht bij zijn woonhuis in Portugal is, was Van Gaal er ditmaal niet vanwege zijn voetbalfunctie. “Nu was hij als vriend van Robert van der Wallen en Marcel Brands in Sevilla”, schreef journalist op X over de aanwezigheid van Van Gaal.

De oud-trainer was niet alleen bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren. De oud-bondscoach en huidig adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax was in de middag ook al aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen de Onder-19 van Sevilla en PSV in de UEFA Youth League.

Vorige week dinsdag was hij ook present toen het Nederlands elftal de EK-kwalificatie afsloot met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. Onder toeziend oog van de vorige bondscoach won Oranje in het Portugese Faro met 0-6 van de voetbaldwerg.