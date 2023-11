Weghorst schiet Oranje in teleurstellende wedstrijd naar het EK 2024

Oranje heeft zich zaterdagavond gekwalificeerd voor het EK 2024. In een wedstrijd die pas na rust enigszins tot leven kwam boekte het Nederlands elftal een eenvoudige maar magere zege: 1-0. was de matchwinner. Hij maakte na twaalf minuten de enige treffer met een knap schot in de rechter bovenhoek.

Het Nederlands elftal kende een rommelige voorbereiding op de laatste twee duels in de EK-kwalificatie reeks. Er vielen veel spelers geblesseerd af, waarvan maar liefst acht verdedigers. Frenkie de Jong was al geblesseerd en ook Memphis Depay was al langere tijd afwezig. Bondscoach Ronald Koeman besloot de afwezigen uit de basiself van de wedstrijd tegen Griekenland te vervangen door Stefan de Vrij, Jerdy Schouten en Daley Blind. Laatstgenoemde speelde zijn 105e interland en staat nu op de gedeelde zesde plaats in de ranglijst van internationals met de meeste wedstrijden in het Nederlands elftal. Tegenstander Ierland startte met toptalent Evan Ferguson van Brighton & Hove Albion in de basis. Bij winst zou Oranje geplaatst zijn voor het EK van volgend jaar in Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

In de Johan Cruijff ArenA, waar het dak dicht was, startte Oranje in een 3-4-3-formatie. Beide teams begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en speelden de bal in een laag tempo rond. Hierdoor ontstonden er nauwelijks mogelijkheden in de beginfase. De eerste keer dat Oranje wel gevaarlijk werd was het ook meteen raak. De Vrij speelde Wout Weghorst in, die handig wegdraaide bij zijn directe tegenstander. Na een lange rush vanaf de middenlijn schoot de aanvaller van Hoffenheim knap raak, hoog in de korte hoek: 1-0.

Dat leek het startsein te zijn voor een gemakkelijke en feestelijke avond voor Oranje, maar de ploeg liet zich daarna ver inzakken en liet de bal aan de Ieren. Die konden dat vele balbezit niet omzetten in kansen waardoor het een wat tamme en saaie wedstrijd werd. Naarmate de rust dichterbij kwam nam het Nederlands elftal weer meer in de buurt van het doel van Gavin Bazunu, maar echt heel gevaarlijk werd het niet meer. Daardoor gingen beide teams rusten met een 1-0 stand.

Na rust was er een heel ander Oranje te zien dan voor rust. Het tempo ging omhoog en dat leverde direct veel gevaar op. Er kwamen kansen voor Xavi Simons, Weghorst en Denzel Dumfries maar Nederland kwam lang niet tot scoren. Oranje kwam zelfs met de schrik vrij toen doelman Bart Verbruggen de bal door zijn benen liet gaan na een inzet van Adam Idah, maar de aanvaller had daarvoor buitenspel gestaan dus werd de treffer geannuleerd.

Doordat Nederland niet door kon drukken en de Ieren naarmate de wedstrijd vorderde meer op zoek gingen naar de gelijkmaker bleef het tot het einde spannend. Maar omdat de Ieren creativiteit tekort kwamen hing de gelijkmaker nooit in de lucht. Nederland kwam ook niet meer tot scoren maar plaatste zich dus wel voor het EK 2024, waar het bij de loting waarschijnlijk in pot drie wordt ingedeeld.