Wesley Sneijder debuteert als eindverantwoordelijke op de bank

Recordinternational Wesley Sneijder maakt zaterdagmiddag zijn debuut als eindverantwoordelijke op de bank. Samen met zijn jongere broertje Jeffrey neemt hij de coaching van DHSC, de nummer voorlaatst van de vierde divisie, voor zijn rekening.

Sneijder loopt al langere tijd rond bij de Utrechtse amateurclub uit de wijk Ondiep en neemt zijn verantwoordelijkheid nu trainer Mark Verkuyl aan de kant is geschoven, zo meldt het Algemeen Dagblad. Verkuijl, oud-speler van onder meer FC Utrecht, Ajax en Go Ahead Eagles, wordt verantwoordelijk gehouden voor de vijftiende - en daarmee voorlaatste - plaats die DHSC op het vierde niveau inneemt, na vier maanden is zijn dienstverband daarmee alweer ten einde.

Jeffrey Sneijder leidde vrijdag de afsluitende training voor het duel met Huizen dat zaterdagmiddag op het programma staat, en kreeg daarbij later gezelschap van Wesley. Gezamenlijk zullen zij in Noord-Holland de coaching van het elftal voor hun rekening nemen, weet de krant te melden.

Papiertje

Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan deed Sneijder een poging om zijn trainerspapieren te halen. Twee jaar geleden besloot hij de opleiding daartoe echter te staken na een verschil van mening met de KNVB over de invulling van de trainerscursus, die niet zou passen bij wat de oud-middenvelder nodig zou hebben. "Ik kwam maar niet op één lijn met de KNVB en dat is jammer. Mijn wens was dat ik een stukje maatwerk zou krijgen, dus wat meer begeleiding richting het managen van een team, maar dat paste niet in het beeld van de KNVB en dan wordt het erg lastig werken", sprak hij destijds. Daarnaast is Sneijder de afgelopen jaren regelmatig te zien als analist bij Europese wedstrijden en in de talkshow Veronica Offside.