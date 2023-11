Wim Kieft pakt Luuk Brouwers aan: 'Heb mij gestoord aan hem, Ajax mag toch blij zijn?'

Wim Kieft is niet te spreken over het interview dat SC Heerenveen-middenvelder gaf na het duel tussen Ajax en de Friese club. Brouwers was kritisch op het juichen van de Amsterdammers na de zege, maar volgens Kieft is de manier van juichen gezien de huidige situatie bij Ajax logisch.

"Ik heb mij na afloop een beetje gestoord aan die jongen", doelt Kieft op Brouwers. "Daar stoor ik me sowieso al een hele tijd aan. Nu mocht Ajax van hem niet zo overdreven blij zijn", zegt Kieft, die volledig begrijpt dat de spelers van de Amsterdamse clubs een 4-1 overwinning op Heerenveen vieren: "Als er zoveel druk op zit en je hebt zó in de penarie gezeten, dan is het toch logisch dat je blij bent na afloop?", vraagt de analist zich in het programma Veronica Offside hardop af. "Dan mag je toch blij zijn?", vraagt hij nogmaals.

Brouwers gaf na afloop van de verloren wedstrijd aan dat hij zich ergerde aan het gedrag van de spelers van Ajax op het veld: "Ze lopen van het veld alsof ze de Champions League-finale hebben gewonnen. Dat stoort me enorm", gaf Brouwers aan. De middenvelder van de Friese club vond het een 'enorm geflatteerde uitslag en mist daardoor een realistischere blik op de wedstrijd bij de ploeg van John van 't Schip.