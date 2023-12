Aanvaller die bij PSV tot 8 duels kwam speelt zich in de kijker bij Manchester City

De Braziliaanse aanvaller Moreira de Oliveira heeft zich in de kijker gespeeld van Manchester City, zo schrijft Fabrizio Romano. De buitenspeler wordt momenteel verhuurd aan Girona, dat onderdeel is van The City Football Group. Sávio maakt momenteel bij de koploper van Spanje een goed eerste half jaar door.

Dat was een jaar geleden wel anders, toen Sávio op huurbasis uitkwam voor PSV, maar nauwelijks in de plannen van trainer Ruud van Nistelrooij voorkwam. In het eerste elftal van PSV kwam Sávio in het volledige vorige seizoen tot slechts acht duels, waarin hij geen een keer trefzeker was. Meer wedstrijden speelde de negentienjarige voetballer voor Jong PSV (9). Voor de beloftenploeg was hij vorig seizoen twee keer trefzeker.

Inmiddels heeft Sávio zich ontpopt tot een vaste buitenspeler bij Girona, dat verrassend bovenaan staat in La Liga. De Braziliaan draait met vijf doelpunten een goede eerste seizoenshelft, wat ook Manchester City is opgevallen. The Citizens overwegen Sávio, die eigendom is van The City Football Group, na afloop van dit seizoen terug te halen. Meer clubs uit Engeland zijn geïnteresseerd in de Braziliaan, terwijl ook vanuit de Bundesliga belangstelling wordt getoond voor de vleugelspeler.